مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الشرقية

يحرص الكثير من المواطنين على معرفة مواقيت الصلاة خاصة في شهر رمضان الكريم في إطار سعيهم لتأدية الصلوات في مواقيتها على وجه التحديد وبصفة خاصة صلاة الفجر والمغرب والتي ترتبط بمواعيد الإفطار والسحور.

اليوم السبت أول أيام شهر رمضان

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أعلن اليوم في مؤتمر صحفي أن السبت الموافق 2 أبريل 2022 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على «فيس بوك»، إن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو أحد أركان الإسلام، ومعلوم من الدين بالضرورة.

مواعيد الصلاة اليوم السبت

وتقدم «الوطن» لقرائها في محافظة الشرقية مواعيد الصلاة اليوم السبت على النحو التالي:

حسب إمساكية محافظة الشرقية ستكون صلاة الفجر في الساعة الرابعة صباحًا و13 دقيقة والشروق في الساعة الخامسة و42 دقيقة وموعد أذان الظهر في الساعة الحادية عشرة و58 دقيقة وأذان العصر في الساعة الثالثة عصرا و30 دقيقة وأذان المغرب في الساعة السادسة مساء و13 دقيقة وأذان العشاء في الساعة السابعة مساء و33 دقيقة.

أوقاف الشرقية: إقامة صلاة التراويح في المساجد الجامعة

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية أعلنت عن الاستعداد لاستقبال المصلين لأداء صلاة التراويح في المساجد الجامعة والتي تقام فيها صلاة الجمعة خلال شهر رمضان كما أعلنت عن تقديم درسا عصر كل يوم في المساجد في غضون سبع وعشر دقائق إلى جانب خاطرة إيمانية خلال صلاة التراويح في غضون خمس دقائق.