موعد أذان الفجر أول يوم رمضان في محافظة الشرقية

تستعد مساجد محافظة الشرقية في مختلف المراكز لاستقبال الملايين من المسلمين بالمحافظة التي يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة، وذلك لأداء صلاة الفجر في أول يوم في شهر رمضان الكريم حيث انتهت مديرية الأوقاف من التجهيزات اللازمة مختلف المساجد.

الخميس أول أيام شهر رمضان

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أعلن أول أمس في مؤتمر صحفي أن الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان.فيما يحرص المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي خلال شهر رمضان الكريم خاصة صلاة الفجر التي ترتبط بموعد تناول السحور.

مواقيت صلاة الفجر في الشرقية أول يوم رمضان

تقدم «الوطن» لقرائها في محافظة الشرقية مواعيد صلاة أذان الفجر والسحور والإمساك والشروق اليوم الخميس على النحو التالي:

حسب إمساكية محافظة الشرقية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة:.

- موعد السحور في الساعة الثانية صباحا و7 دقائق

- موعد الإمساك في الساعة الرابعة صباحا و7 دقائق

- صلاة الفجر في الساعة الرابعة صباحًا و27 دقيقة

- الشروق في الساعة الخامسة و55 دقيقة.

- يبلغ عدد ساعات الصيام: 14 ساعة ودقيقة.