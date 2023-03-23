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قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:32 م | الخميس 23 مارس 2023
جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الناس» من مسجد الإمام الحسين.

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بقلم محمد أسامة رمضان