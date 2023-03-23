محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة: الشيخ عثمان الخشت يؤم المصلين الليلة في صلاة التراويح من مسجد الحسين.. انتظرونا

تواصل شبكة تليفزيون الحياة، إذاعة صلاتي العشاء والتراويح، من مسجد الإمام الحسين، حيث يؤم المصلين الليلة، الشيخ عثمان الخشت.

وتصدرت قناة الحياة، صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إذاعة صلاتي العشاء والتراويح، بداية من الأمس.

وقال محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن هذا النجاح في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة لتلبية مزاج المشاهد المصري، الذي يحب المدرسة المصرية في التلاوة.

وأعلن «التوني» أن إذاعة صلاتي العشاء والترويح يوميا، يأتي في إطار التطوير الكبير الذي تشهده الشبكة واتساقا مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصري الخالص بكل تفاصيلة.

وتذيع قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية في التلاوة، وفي مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع وعبد الفتاح الطاروطي وأحمد تميم المراغي.

وتتقدم أسرة شبكة تليفزيون الحياة بخالص التهنئة للسادة المشاهدين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444 هجرية 2023 ميلادية.