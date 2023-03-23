حبس عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الخميس بحبس عاطلين 4 أيام، لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة ومخدر الحشيش بدائرة مركز القنطرة غرب.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة الإسماعيلية، حول نشاطهما بالتجارة في الحشيش والأقراص المخدرة.

القبض على المتهمين

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط المتهمين، والمقيمين في مركز القنطرة غرب في الإسماعيلية وتحركاتهم.

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهمين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من مركز القنطرة غرب مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وألقت حملة مكبرة القبض علي عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 5000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما ضبطت الحملة عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام ومبلغ مالي.