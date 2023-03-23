حبس 5 أشخاص بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق حبس 5 أشخاص بتهمة حيازة كميات كبيرة من أنواع المواد المخدرة المختلفة للإتجار بها بمحافظة الإسماعيلية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات 600 ألف جنيه.

استهداف وضبط المتهمين

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن الإسماعيلية من قيام 5 أشخاص بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دوائر مراكز شرطة الإسماعيلية، أبوصوير، والقنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبطهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وأوضح المحامي سمير عبد العظيم لـ«الوطن»، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبد العظيم»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.