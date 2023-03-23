تشييع جثمان مدير مرفق الإسعاف الأسبق في الإسماعيلية بعد وفاته بأزمة صحية

شيع الآلاف من أهالي مدينة الإسماعيلية اليوم الخميس جثمان الطبيب محمد عادل مدير مرفق الإسعاف الأسبق، وسط حالة من الحزن، وجرى دفنه في مقابر الأسرة بمنطقة الفردوس.

وانطلقت الجنازة من مسجد المطافي في مدينة الإسماعيلية، الي مقابر الأسرة وسط مشاركة عدد من الأطباء من زملائه، وأصدقائه والعاملين في مرفق إسعاف الإسماعيلية.

أزمة صحية في سنواته الأخيرة

وتعرض الطبيب محمد عادل لازمة صحية خلال السنوات القليلة الماضية اجري خلالها العديد من الجراحات إلا أنه تم احتجازه عدة مرات في العناية المركزة.

ودخل مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية العناية المركزة الأسبوع الماضي في حالة صحية سيئة، وتوقفت بعض الأجهزة عن العمل بسبب ضعف الجسم بشكل كبير مما ادي إلي الوفاة.

تطوير مرفق إسعاف الإسماعيلية

وشهد مرفق إسعاف الإسماعيلية طفرة كبيرة خلال سنوات تولي الطبيب محمد عادل مديرا به مع زيادة عدد السيارات الموجودة خلال أعوام 2013 وحتي 2016 لتصل إلي ضعف السيارات تقريبا.

وشارك عادل في العديد من المهمات أبرزها نقل المصابين في العمليات العسكرية في شمال سيناء الي جانب تأمين العديد من الأحداث الهامة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية.

كما تولى الطبيب محمد عادل قائد الأطقم الطبية المسؤولة عن التدخل السريع في بطولة أمم افريقيا، والتي استضافتها مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.