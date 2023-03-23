هل يجوز للمرأة مس المصحف أثناء العذر الشرعي.. أمين الفتوى يجيب

أفتى فضيلة الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة قراءة القرأن الكريم أثناء فترة العذر الشرعي إلاً لو كانت معلمة أو طالبة علم ضاربًا المثل بطالبة الأزهر الشريف التي يتعين عليها مراجعة الحفظ باستمرار، وكذلك معلمة الفصل التي يجب عليها مراجعة ما ستحفظه للطلاب.

ضرورة ارتداء جوانتي أثناء قراءة القرأن من المصحف

ونصح أمين الفتوى خلال لقائه مع برنامج فتاوى الناس المذاع عبر فضائية «الناس» بأن تقرأ النساء القراءن خلال فترة العذر الشرعي «الحيض» من تطبيق على الهاتف المحمول ونصح بعدم مس المصحف الشريف واقتراح ارتداء غطاء اليد «جوانتي» أثناء قراءة القرأن من المصحف.

أطول مدة للحيض شرعًا هي 15 يومًا

وأشار إلى أن مدة العذر الشرعي قد تطول لـ15 يوما مؤكدًا أن المرأة تستطيع أن تميز الفترة التي تعتادها المرأة وأنها تستطيع أن تميز دماء الحيض والدماء التي تعتبر استحاضة، وأن الشريعة تعتمد 15 يوم كأطول فترة للحيض.