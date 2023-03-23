أمين الفتوى: زكاة الفطر هذا العام 30 جنيها ويمكن إخراجها طوال الشهر

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يُفتي في الدين لا بد أن يكون دارسا لواقع الناس إذ إن الأمور الحياتية الآن اختلفت عن الماضي.

زكاة الفطر يتم إخراجها عن الجميع حتى من لا يصوم شهر رمضان

وكشف «عثمان»، خلال لقائه مع برنامج فتاوى الناس المذاع عبر فضائية «الناس» عن زكاة الفطر هذا العام، مشيرًا إلى أنها طبقًا لما أقرته دار الإفتاء يبلغ الحد الأدنى 30 جنيهًا للفرد الواحد، مؤكدًا أنه يمكن للشخص أن يخرج زكاة الفطر مبلغا أكبر من ذلك.

وأشار إلى أن زكاة الفطر يتم إخراجها عن الجميع حتى من لا يصوم شهر رمضان، ويتم إخراجها عن المرضى أيضا.

ولفت أمين الفتوى إلى أن السنة هي إخراج زكاة الفطر آخر الشهر الكريم، كاشفًا العبرة من ذلك وهي أن الناس لا يعملون في فترة الأعياد ويحتاجون للإنفاق.

أفضل وقت لخروج زكاة الفطر

وأكد أن العلماء أوصوا بأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر وهو قبل العيد بيومين، معتبرًا أن الأفضلية هي إخراج زكاة الفطر في ليلة العيد، ويجوز إخراجها من أول ليلة في شهر رمضان ومن منتصف الشهر وأن الفقهاء اختلفوا في ذلك وأنه يجب إخراجها خلال شهر رمضان ولا تقل عن 30 جنيها للفرد.