تنطلق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ويستعد الملايين من أبناء مصر للصيام، ويبحثون عن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة يوم الجمعة 24-3-2023، لأداء الصلاة وبدء الصوم في الثاني من الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة

وأكدت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الإلكتروني، موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة الجمعة 24-3-2023، في تمام الساعة الرابعة و 27 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و 7 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و 7 دقائق.

مواقيت الصلاة في القاهرة الجمعة 24-3-2023

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة، موعد مواقيت الصلاة الجمعة 24-3-2023 في محافظة القاهرة، وتكون صلاة الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقة، وموعد صلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و 30 دقيقة، وموعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و26 دقيقة، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 54 دقيقة.

وينتظر الملايين موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة الجمعة 24-3-2023، مع رفع مديرية الأوقاف بالمحافظة استعداداتها خلال شهر رمضان المبارك والتنبيه على النظافة العامة للمسجد ودورات المياه، فضلا عن المرور من قبل المفتشين على جميع المساجد في نطاق المحافظة.