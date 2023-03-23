موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الخميس 23-3-2023.. ثاني أيام رمضان

مع ثاني أيام فجر شهر رمضان المبارك، الذي يحظى بالعديد من الروحانيات في هذا الشهر المعظم، يتوافد الآلاف من المصلين في كفر الشيخ إلي بيوت الله لإداء الصلاة والذكر والدعاء في هذا الشهر الكريم، وتقدم «الوطن» خدمة يومية إلي الأسرة المصرية، عن موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الخميس 23-3-2023

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الخميس 23-3-2023

بينما يسجل موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الخميس 23-3-2023 ، الذي سوف يرفع في تمام الساعة 04:28 صباحاً، بينما الشروق في تمام الساعة 5:56 صباحاً، وذلك وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي يتم تحديد مواقيت الصلاة، بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض.

موعد الإمساك والسحور قبل أذان الفجر في كفر الشيخ

كما يحدد موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الخميس 23-3-2023، وكذلك موعد وجبة السحور 2:8 دقيقة، كما يكون إمساك السحور علي 4:8 دقيقة، مع ثان أيام شهر رمضان، حيث يبدأ الصائمون برنامجهم في شهر هذا الشهر الكريم، وفقاً للعديد من الطقوس الروحانية، والتي ترتبط بصلاة العشاء والتراويح والسحور وصلاة الفجر والمغرب والعصر والإفطار، وكذلك قراءة القران الكريم في هذا الشهر المبارك.

تقدم «الوطن»، خدمة موعد السحور وإمساك السحور وأذان الفجر والشروق على مدار شهر رمضان المبارك، تسييراً على المواطنين في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ لأداء الصلاة اليومية خلال شهر الخيرات.