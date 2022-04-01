موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2022 في مصر: القاهرة 04:15

كشفت الهيئة العامة للمساحة عن موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2022 في مصر داخل عدد من المحافظات، تلبية لرغبة المواطنين في البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن مواقيت الصلاة كموعد أذان المغرب لمعرفة موعد الإفطار، فضلًا عن حرصهم على متابعة مواقيت الصلوات حتى يؤدون الفرائض في مواعيدها.

وجاء موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2022 في مصر وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، كالتالي:

موعد أذان الفجر في القاهرة

يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 04:15، أما باقي الفروض فجاءت كالتالي:

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:14

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:23

موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية

وموعد أذان الفجر في الإسكندرية في تمام الساعة 04:19، وباقي الفروض كالتالي:

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:04

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:20

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:40

موعد أذان الفجر في محافظة الغربية

وفي الغربية يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 04:15، وباقي الفروض هي:

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:15

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:35

موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط

أنا أسيوط فيؤذن للفجر عند الساعة 04:19، وباقي الفروض كالتالي:

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:29

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:13

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:29

موعد أذان الفجر في محافظة سوهاج

وموعد أذان الفجر في سوهاج عند الساعة 04:18، وباقي الفروض هي:

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:57

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:11

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:27