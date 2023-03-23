ثغرة في «Chat GPT» تسمح للمستخدمين برؤية محادثات الآخرين

قالت الشركة الأمريكية التي تعمل على تطوير نظام الذكاء الاصطناعي لـ «شات جي بي تي Chat GPT»، إنه تم اكتشاف ثغرة في النظام سمحت لبعض المستخدمين برؤية عناوين محادثات المستخدمين الآخرين.

GPT يشهد إقبالا كبيرا

وأضافت الشركة، في بيان لها وفق ما نقله موقع «العربية.نت»، أنه تم العمل سريعا على إصلاح هذه الثغرة، خاصة وأن Chat GPT يشهد إقبالا كبيرا من المستخدمين حول العالم كله.

وأشار الموقع إلى أن Chat GPT تم طرح التقنية الخاصة به للاستخدام المجاني في نوفمبر 2022، حيث يعتبر روبوتا يحاكي الذكاء الاصطناعي ويستطيع من خلاله إجراء محادثات والإجابة على العديد من الأسئلة التي يتم طرحها عليه بشكل دقيق وكذلك كتابة موضوعات صحفية ذات جودة عالية.

مشاركة لقطات وصور لمحادثات لأشخاص آخرين

وشارك عدد من مستخدمي Chat GPT العديد من لقطات الشاشة على مواقع تويتر وريديت لمحادثات لا تخصهم وإنما سمحت لهم الثغرة في الوصول إليها عن طريق الخطأ.

وبسبب ذلك يشعر العديد من المستخدمين بالقلق نظرا من التخوف من اختراق محادثاتهم وخصوصيتهم بسبب الثغرة، بالرغم من التأكيد من الشركة على إصلاح المشكلة، حيث يتم تخزين كل محادثة يقوم بها «شات جي بي تي» في سجل الدردشة الخاص بالمستخدم الذي أجرى معه المحادثة، حيث يمكن إعادة النظر فيه لاحقاً.

وأكدت الشركة أيضاً أن المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى الدردشات الفعلية، بل عناوينها فقط.