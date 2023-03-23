رئيس جامعة أسيوط يفطر مع العمال في أول أيام رمضان

توجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الخميس، لزيارة إلى مستشفى القلب الجامعي، وذلك لتناول وجبة الإفطار مع أفراد الأطقم الطبية المناوبين في العمل بالمستشفى تزامنا مع أول أيام شهر رمضان الفضيل.

تناول وجبة الإفطار مع أطقم التمريض

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط حرصه على تناول وجبة الإفطار مع شباب الأطباء و أفراد الأطقم التمريض والعمال المناوبين بمستشفى القلب الجامعي في أول أيام شهر رمضان الفضيل يمثل رسالة شكر وتقدير لهم لما يبذلونه من جهد مخلص وعمل دؤوب في خدمة المرضى مضحيين في ذلك براحتهم الشخصية وحرمانهم من فرحة التجمعات العائلية والأسرية في كثير من المناسبات والأعياد.

سعادة بين العاملين بالمستشفى الجامعي

كما أعرب افراد الاطقم الطبية عن سعادتهم بتلك المفاجأة وحرص الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على تواجد سيادته معهم قبل أذان المغرب بدقائق قليلة في لفتة طيبة و وكريمة منه وتناول وجبة الإفطار معهم وسط كافة الأطباء والعاملين.