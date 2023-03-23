محافظ أسيوط يتابع معدلات الأداء ونسب التنفيذ بمشروعات قرى «حياة كريمة»

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معدلات الأداء ونسب التنفيذ بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

مبادرة حياة كريمة

تناول اللقاء آخر المستجدات عن مشروعات الصرف الصحي الخاصة بمبادرة حياة كريمة التي يجرى تنفيذها بالمراكز المستهدفة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في القرى وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة.

مشروعات الصرف الصحي

وأوضح محافظ أسيوط أنه يجري تنفيذ 149 مشروع صرف صحي بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ضمن 2000 مشروع يجري تنفيذهم بكافة القطاعات في 149 قرية مستهدفة بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه موجهًا بتكثيف المتابعة الميدانية للأعمال بمختلف مراحل التنفيذ للتأكد من جودة الأعمال التي يجرى تنفيذها وعمل تقرير اسبوعي بموقف تلك المشروعات ومعدلات التنفيذ ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.وأكد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشروعات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مشدداً على عدم التقاعس أو التراخي في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات على أن يتم تسخر كافة الامكانيات وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ قد يحدث في أي وقت لتحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

حياة كريمة تستهدف 7 مراكز بالمحافظة

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.