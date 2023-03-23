الفنانة يسرا لقناة القاهرة الإخبارية: مررت بمواقف قاسية في طفولتي وحياتي

قالت الفنانة يسرا، إن كل إنسان وفنان عاش لحظات صعبة في حياته، ومررت بمواقف في طفولتي وفي حياتي كانت قاسية، ولكن كل ذلك أكسبني صفة القوة، وشكل شخصيتي النهائية.

لحظات قاسية

وأضافت خلال استضافتها في برنامج عاصمة الفنون على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية هدى كمال، إن اللحظات القاسية في حياتي كانت أكثر من أن أتذكرها، ومنها لحظات خاصة جدا لا يمكن أن أصرح بها للعلن، لكني لا أعلق أي تصرف على هذه اللحظات القاسية.

المعاناة يجب توظيفها

ولفتت إلى أن المعاناة يجب توظيفها لصالحك وليس ضدك، مهما كان تأثيرها قويا يجب أن يتجاوزها الإنسان ويخرج منها أفضل من ذي قبل.