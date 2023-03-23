الفنانة يسرا لقناة الحياة: «حضرت فرح بعد جنازة سمير غانم عشان العيلتين قريبين مني»

علقت الفنانة يسرا، على حضورها عزاء الفنان سمير غانم وزفاف في نفس اليوم، بأنه كان ضروريا، إذ تربطها علاقة وثيقة بالعائلتين.

كان لازم أحضر الفرح

وأضافت خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «حضرت فرح في نفس اليوم، وأي حد حزنت عليه حزنت من قلبي، وكل يوم عندك بتبقى فيه حالة وفاة وحالة فرح، وبتتحسب عليكي ولازم أحضر».

عمرك مهترضي حد

وتابعت: «اتعلمت من الدنيا إنك عمرك مهترضي حد، مش يمكن أبقى روحت الفرح عشان أنسى الحزن، والعريس والعروسة هما اللي بيجولي وهما زي ولادي بالظبط، وعلاقتي بالعيلة دي مهمة وعلاقتي بالعيلة التانية مهمة، ومفيش شك إني بحب سمير غانم، وكلمت دلال عبدالعزيز وأنا في جنازته ومش قايلالها إني في جنازته، والناس بيبقى نفسها تشوفلك الغلط».