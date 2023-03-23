الفنانة يسرا لقناة الحياة: «مقاييس الجمال اختلفت عن زمان»

قال الفنانة يسرا، إن أغنية 3 دقات حققت في سنة واحدة 800 مليون مشاهدة، وبعدها وصلت لمليار مشاهد على يوتيوب، ما لم يحدث بهذه السرعة في أغاني أخرى.

وأضافت خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «مقاييس الجمال والأموال والسمع والذوق ومقاييش الشغل اختلفت عن زمان وكل شيء اختلف».

25 سنة على أول ألبوم

وتابعت: «الألبوم الأول ليا كان من 25 ساعة، ونجح في وقته نجاح معقول، وعملته في البدايات ونجح في وقته كويس، وإلى اليوم فيه شباب حافظين الأغاني دي أكتر مني».

أواجه المشكلات بالابتسامة

وأكدت: «أواجه المشكلات بالابتسامة، ولا أحب إظهار الضعف، ومحبش حد يضايق من كلمة قولتها وأكيد أنا أخطأت كتير في حق نفسي أو حق غيري، وأنا علشان آخد قرار وأبقى مش كويسة في قراري ببقى إديت اللي قدامي فرص كتير وأما بيسقطوا في الامتحان ببقى وحشة، وساعتها ببقى بجد مش عارفة أرجع تاني، ودا ممكن يكون عيب شديد إني بصبر لكن أما بقفل الكتاب مش بفتحه تاني».