الفنانة يسرا لـ قناة الحياة: «بكره أشوف نفسي ضعيفة.. ولما أعتزل مش هقول»

قالت الفنانة يسرا، إنها عندما تقرر الاعتزال لن تخبر أحد، وستظل في بيتها في هدوء.

وأضافت خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على قناة «الحياة»: «أنا يوم ما هعتزل وأبطل اشتغل مش هقول لحد إني اعتزلت، لأني مش هبقى لاقية الحاجة اللي أشتغل فيها بقيمتي».

يسرا: ممكن أعمل مشروع بعد ما أعتزل

وتابعت: «ممكن أبطل وأعمل مشروع أو أبطل من غير معمل حاجة، بس عمري ما فكرت إني لو بكرا الصبح قعدت هقول، هقعد في بيتي واسكت».

بكره أشوف نفسي ضعيفة

واستطردت: «دا ملوش دعوة بالطمع لكن معناه إنك شقيتي وتعبتي عشان النجومية وعارفه مكانتك فين، والطمع في النجومية بيكون للي جعان نجومية».

وأكدت: «الموت والمرض علينا حق، لكن المرض إحساسك بيه وإنت مش عارف إذا كنت هتقوم منه ولا لا، وبكرة أشوف نفسي ضعيفي، ومفيش حد في الدنيا مش عايز يشوف صورته الحلوة مدى الحياة، ومن أسوأ اللحظات إنك تفقدي عزيز، لأن بياخد حتة من قلبك».