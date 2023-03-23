«كابوس الفراعنة» في الحلقة الأولى من مسلسل يحيى وكنوز

استيقظ يحيى على كابوس رآه أثناء نومه، حيث دخل عليه مجموعة من الفراعنة أثناء نومه وكان معهم القائد وعاقبوه لأنه أفشى أسرارهم وظل في الكابوس إلى أن أيقظته شقيقته كنوز.

وحذر القائد الفرعوني يحيى من أنه أفشى الأسرار التي رآها عندهم وأنه كان يجب عليه أن يحتفظ بهذه الأسرار وأن عقابه على هذا الخطأ هو الموت.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل يحيى وكنوز

جاء ذلك في الحلقة الأولى من مسلسل الكارتون يحيى وكنوزالمذاع عبر فضائية «dmc».

وطلبت كنوز من يحيى أن يعود إلى هذا العالم الفرعوني مرة أخرى من أجل أن تتوقف الأحلام والكوابيس المزعجة التي يشاهدها بشكل يومي، مؤكدة له أن اللعنة ستظل وراءه حتى في أحلامه.

وتأثر يحيى بسبب الكابوس الذي رآه، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن ما يراه كل مرة حقيقي، مؤكدًا أنه يبحث عن تفسير لهذا الحلم المزعج الذي يراه يوميًا.