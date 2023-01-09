بدء تسجبل الموسم الثاني من «يحيى وكنوز» لعرضه في رمضان 2023

بدأ أبطال الموسم الثاني من المسلسل الكارتوني «يحيى وكنوز»، تسجيل الحلقات الجديدة، وذلك تمهيدا لعرضه بالموسم الرمضاني المقبل 2023، حيث حقق الموسم الاول نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.

تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل يحيي وكنوز

ومن جهته، قال محمد عدلي مؤلف المسلسل الكارتوني «يحيى وكنوز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الموسم الثاني من العمل سيكون به ملوك جدد، وبالتالي سيشارك نجوم مختلفون عن العام الماضي، فضلا عن وجود الشخصيات الرئيسية بالعمل، وهم الطفلان، ومدرس التاريخ، وشخصية «سينو» التي يقوم بها الفنان علاء مرسي.

وأضاف محمد عدلي أن القصة هذا العام ستحمل مفاجآت أكثر تخص الحضارة المصرية القديمة والدراما الخاصة بالأحداث، ويتمنى أن يعجب العمل الجمهور.

الجزء الأول من مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل «يحيى وكنوز» مسلسل كارتوني عُرض الجزء الأول منه على شاشة قناة «dmc»، العام الماضي من الموسم الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرا، حيث تدور أحداثه في إطار تاريخي، يستعرض في حلقاته الفترة الزمنية القديمة «عصر الأسرار القديمة»، مع وجود عدد من الأحداث التاريخية الهامة.

وشارك في بطولة الجزء الاول من المسلسل ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري.