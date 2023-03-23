الفنانة يسرا لقناة القاهرة الإخبارية: كل شخصية قدمتها بها ملمح من حياتي

قالت الفنانة الكبيرة يسرا، إنني قدمت أعمالا درامية كثيرة، لكنني قررت هذا العام، أن أقدم اللون الكوميدي، على سبيل تغيير الحالة التي أمثل منها، وشعرت أن الناس تريد أن تدخل في حالة من الضحك و«الفرفشة».

شخصيتي تكره النكد

أضافت خلال استضافتها في برنامج عاصمة الفنون على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية هدى كمال، شخصيتي الحقيقية تكره النكد، وشخصية «سميحة» التي أقدمها في «1000 حمد لله على السلامة» هي شخصية امرأة لم تبذل أي مجهود، لأن زوجها كان يقدم لها كل شيء في الحياة.

وأوضحت أن سميحة شخصية ساذجة، ليس لديها سوء نية تجاه أي شيء، لكن في رحلتها للحصول على ميراثها، كان لابد أن تكون شخصيتها الجديدة، هذه الشخصية التي تبدو للناس قوية، لكنها من داخلها هشة جدا.

ملمح من الحقيقة

ولفتت إلى أن كل شخصية قدمتها في رحلة التمثيل بها ملمح من حياتها الحقيقية، فحياة الإنسان لها أكثر من وجه ومن معنى، يمر بلحظات دراما ودموع، ولحظات كوميدية وضحك، ولحظات تفكير، فالإنسان شخص متناقض له الكثير من الحالات وليس حالة واحدة.