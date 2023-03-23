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البنوك تواصل تقديم خدمات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. تنتهي آخر مارس

كتب:

مارينا رؤوف
09:38 م | الخميس 23 مارس 2023
خدمات البنوك

خدمات البنوك

أعلن البنك المركزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تنفيذ العديد من البنوك العاملة في مصر العديد من الفعاليات، والأنشطة، حسب ما تضمنت قائمة فعاليات الشمول المالي.

ولفت المركزي في بيانات له إلى أن الفعاليات تشمل العديد من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، ومنها التواجد خارج فروع العمل لعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي، بأماكن التواجد.

خدمات البنوك مجانية 

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات الشمول المالي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة خلال الأسبوع المقبل، حيث بدأت في 8 مارس، وتستمر إلى 31 من الشهر ذاته.

تفتح البنوك خلال هذه الفترة، حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى للحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما، البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء، وهو ما يأتي وفق خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

ولفتت إلى أنه سيتم فتح حسابات جديدة للعملاء في البنوك مجانا بصورة البطاقة فقط، بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب، وتشمل الخدمات فتح محافظ إلكترونية وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم بدون مصروفات.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.