مظاهرات باريس تطالب بوقف إمداد أوكرانيا بالسلاح وخروج فرنسا من الناتو

اندلعت مظاهرات باريس في فرنسا للمطالبة بوقف مد أوكرانيا بالأسلحة واللجوء للحول الدبلوماسية لوضع نهاية للأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن مطالبات بإخراج فرنسا من حلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي.

وتعد مظاهرات باريس اليوم استمرارا للمظاهرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ انطلقت مظاهرات سابقة في منتصف سبتمبر الماضي وأوائل أكتوبر الجاري.

مظاهرات باريس تطالب بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي

وتوافد المحتجون مساء اليوم على ساحة دانفير روشرو في العاصمة الفرنسية باريس، التي انطلق موكب المظاهرة منها وفقا لشبكة روسيا اليوم.

وشدد المحتجون بمظاهرات باريس على ضرورة إخراج فرنسا من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، ومنع إمداد كييف بالأسلحة.

يشار إلى أن حزب الباتريوت دعا إلى وقفة احتجاجية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ورفع العقوبات المضرة بدول الاتحاد الأوروبي.

في السياق ذاته، قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، يقترب من مستوى خطر بما يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

موسكو: الناتو يقترب من مواجهة عسكرية مع روسيا

وقال كونستانتين فورونتسوف نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إن دول حلف شمال الأطلسي تتسابق في تقديم الدعم لنظام كييف، منوها بأن إجمالي المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا وصل إلى 42.3 مليار دولار، أكثر من نصفها من الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمعهد «كيل» للاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال حديثه بالأمم المتحدة في إطار الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دول حلف شمال الأطلسي تفضل التزام الصمت بشأن تسببها في الأزمة الأوكرانية، ولكن لا يمكنها إخفاء الحقيقة، مشيرا إلى أن أمريكا تواصل حصد المكاسب، قائلا: «الدول الأوروبية تشتري الأسلحة والمعدات العسكرية من أمريكا قبل إرسالها إلى أوكرانيا».