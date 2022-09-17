مظاهرات احتجاجية في فرنسا وألمانيا تدعو لرفع العقوبات المفروضة على روسيا

تشهد كلا من فرنسا وألمانيا، اليوم، مجموعة من التظاهرات الاحتجاجية، بسبب تردي الوضع الاقتصادي، وسط دعوات لرفع العقوبات المفروضة على روسيا، وفق ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

حركة «الباتريوت» التي تنادي بإسقاط الحكومة الفرنسية

انطلقت مجموعة من الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس، أهمها مظاهرات لحركة المناضلين «الباتريوت»، التي تنادي بإسقاط الحكومة وتطالب برفع العقوبات عن روسيا لتحسين الوضع الاقتصادي، وتدعو إلى خروج فرنسا من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وتنظم حركة «السترات الصفر» احتجاجات في 3 نقاط مختلفة من باريس، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، ويتزامن ذلك مع احتجاجات مقررة في ألمانيا حول الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدمت فرنسا في وقت سابق، دفعة مساعدة لمواطنيها بالرغم من أن فواتير الطاقة في فرنسا هي 100 يورو، وهي أقل بكثير من بريطانيا وإيطاليا، وزادت أسعار الطاقة إلى 4% لمدة عام، ومن المتوقع أن تكلف هذه الخطوة 8.4 مليار يورو، وجرى تخفيض الضريبة المحلية على المنازل والشركات إذ كانت 22.50 يورو للكيلو وات في الساعة، إلى 1 يورو للمنازل ونص يورو للشركات.

حرب روسيا وأوكرانيا

ويعود ذلك إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية للأوروبيين.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة دعم اقتصادي لمساعدة المواطنين والشركات على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، بقيمة 65 مليار يورو.

وارتفعت فواتير الطاقة في ألمانيا، إذ فرضت ضرائب على الطاقة بنسبة 19%، وتعهدت على أن تخفضها إلى 7%، كما ستدفع الأسر الألمانية ما يقرب من 500 يورو إضافية لمساعدة شركات المرافق علي تغطية تكلفة استبدال الإمدادات الروسية.