رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان الفجر في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023

كتب:

كيرلس مجدى
10:44 م | الخميس 23 مارس 2023
موعد صلاة الفجر في الإسكندرية الجمعة

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية الجمعة

مع انطلاق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية يوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية الجمعة

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي يتم خلال الساعة 4:31 فجراً ويختتم الصوم في 6:14 مساء.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023

ويكون اذان الفجر اليوم في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023 خلال ثاني أيام شهر رمضان قد شهد نقص دقيقتين عن أول يوم رمضان ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال ثاني الأيام.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في الإسكندرية

وبناء على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في الإسكندرية 14 ساعة و3 دقائق صوم، أي بزيادة 3 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر دقيقتين وتأخر موعد صلاة المغرب دقيقة واحدة.

اقرأ المزيد:

افتتاح معرض أهلا رمضان بتخفيضات 30% بالبيطاش غرب الإسكندرية

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة في رمضان.. اعرف أسعار التذاكر بالتفصيل

طقس الإسكندرية اليوم.. اعرف درجات الحرارة أول أيام رمضان

مواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر أول أيام رمضان في محافظة الإسكندرية
بقلم كيرلس مجدى