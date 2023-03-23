موعد أذان الفجر في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023

مع انطلاق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية يوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية الجمعة

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي يتم خلال الساعة 4:31 فجراً ويختتم الصوم في 6:14 مساء.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023

ويكون اذان الفجر اليوم في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023 خلال ثاني أيام شهر رمضان قد شهد نقص دقيقتين عن أول يوم رمضان ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال ثاني الأيام.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في الإسكندرية

وبناء على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في الإسكندرية 14 ساعة و3 دقائق صوم، أي بزيادة 3 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر دقيقتين وتأخر موعد صلاة المغرب دقيقة واحدة.