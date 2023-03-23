موعد أذان الفجر في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023
كتب:
كيرلس مجدى
10:44 م | الخميس 23 مارس 2023
موعد صلاة الفجر في الإسكندرية الجمعة
مع انطلاق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية يوم الجمعة 24-3-2023.
موعد أذان الفجر في الإسكندرية الجمعة
وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي يتم خلال الساعة 4:31 فجراً ويختتم الصوم في 6:14 مساء.
أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023
ويكون اذان الفجر اليوم في الإسكندرية الجمعة 24-3-2023 خلال ثاني أيام شهر رمضان قد شهد نقص دقيقتين عن أول يوم رمضان ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال ثاني الأيام.
عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في الإسكندرية
وبناء على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 24-3-2023 في الإسكندرية 14 ساعة و3 دقائق صوم، أي بزيادة 3 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر دقيقتين وتأخر موعد صلاة المغرب دقيقة واحدة.