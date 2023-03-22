مواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر أول أيام رمضان في محافظة الإسكندرية

مع أول أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط، إلى معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر أول أيام رمضان في محافظة الإسكندرية، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن تعديل مواعيد العمل واللقاءات لتتناسب مع ساعات الصيام.

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان في محافظة الإسكندرية

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، الذي انطلق اليوم الخميس، حيث بدأت أولى أيام رمضان خلال الساعة 4:33 فجرا، ويختتم الصوم في 6:13 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وبرزت مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية يوم الخميس 1 رمضان، الموافق 23 مارس: الفجر 4:33 صباحا، الشروق 6:01 صباحا، الظهر 12:07 مساء، العصر 3:35 مساء، المغرب 6:13 مساء.

تغيرات في إمساكية رمضان 2023 في إسكندرية

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في إسكندرية، يتبين أنه مع مرور كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، يقل موعد صلاة الفجر دقيقة لمدة يومين وفي اليوم الثالث دقيقتين ويستمر هذا الأمر على ذات النهج، بينما تستمر صلاة المغرب في ذات الوقت لمدة يومين وترتفع في اليوم الثالث دقيقة ويستمر هذا الأمر خلال شهر رمضان 2023.