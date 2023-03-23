طقس الإسكندرية اليوم.. اعرف درجات الحرارة أول أيام رمضان

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الإسكندرية مع درجات الحرارة أول أيام رمضان، إذ تشير التوقعات إلى طقس معتدل الحرارة نهاراً غائم جزئيا مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

طقس الإسكندرية مع بيان درجات الحرارة أول أيام رمضان

وعن حالة طقس الإسكندرية مع درجات الحرارة أول أيام رمضان أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظة إلى فرص سقوط أمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة تصل إلى نسبة 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

طقس الإسكندرية أول أيام رمضان

كما أوضح الخبراء أن درجة الحرارة العظمى في طقس الإسكندرية سجلت 25 درجة فيما سجلت الصغرى 14 درجة وبلغت سرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا لذا حذرت الأرصاد الجوية سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنباً لوقوع الحوادث المرورية.

درجات الحرارة في الإسكندرية أول أيام رمضان

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط ذكر البيان أنها خفية إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر ويكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر الأحمر أوضحت الأرصاد أنها تكون خفيفة يصل ارتفاعها إلى متر ويكون اتجاهها شمالية غربية.

وتعرضت محافظة الإسكندرية خلال الأيام القادمة إلى سقوط أمطار غزيرة إلي رعدية ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار.