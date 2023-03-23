هل يجوز إخراج زكاة عيد الفطر أول رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

يحرص الكثير من المسلمين على إخراج زكاة عيد الفطر المبارك ومنحها للفقراء، وذلك أملا في نيل الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، ويتساءل بعض منهم عن وقت إخراجها وهل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وذلك حتى تجرى عملية إخراج الزكاة على أكمل وجه دون مخالفة الشرعية الدينية.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟

وتجيب بوابة الوطن خلال السطور الآتية عن تساؤل هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، إذ ذكرت أنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين».

زكاة الفطر

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قولٌ مُصَحَّحٌ عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.