موعد شهر رمضان 2023.. دار الإفتاء المصرية تستطلع الهلال غدا

تستطلع دار الإفتاء غدًا الموافق الـ29 من شهر شعبان بعد غروب الشمس رؤية هلال شهر رمضان لتحدد موعد شهر رمضان 2023 ، وإذا تمكنت من رصده يصبح اليوم التالي هو الأول من الشهر المعظم، بينما إذا تعذرت رؤية الهلال، فيجب إتمام شهر شعبان 30 يوما، وفقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».

إعلان موعد شهر رمضان 2023 غدًا

وتستطلع دار الإفتاء غدًا رؤية هلال لتحدد بعدها موعد شهر رمضان 2023، سيكون من خلال بث مباشر على التلفزيون المصري وعبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر «فيس بوك»، عقب صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا، ويتحدد بعدها إما أن يكون اليوم التاسع والعشرين هو المتمم لشهر شعبان، أو يكتمل الشهر حتى يومه الثلاثين، وترجع الحسابات الفلكية أن يكون أول أيام الشهر الكريم يوم الخميس 23 مارس 2023.

وإذا كان شهر رمضان 2023 كاملا بالحساب الفلكي، فمن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر 2023، هو يوم السبت 22 أبريل، وفي حالة ثبوت استطلاع هلال شهر شوال أن يوم 29 رمضان هو المتمم للشهر، يكون يوم الجمعة 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق الحسابات الفلكية.

موعد شهر رمضان 2023

وبحسب مركز الفلك الدولي، يكون موعد شهر رمضان 2023، بالنسبة للدول التي تتحرى الهلال غدًا الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم تكون مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها.

وتكون رؤية هلال موعد شهر رمضان 2023 يوم الأربعاء 22 مارس ممكنة بالتلسكوب في الأنحاء الشرقية من العالم، وتكون ممكنة بصعوبة بالعين المجردة في وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب أفريقيا، وتكون ممكنة نسبيًا بالعين المجردة في غرب آسيا ومعظم أفريقيا وغرب أوروبا والأمريكيتين، لذا من المتوقع أن تعلن هذه الدول رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان.