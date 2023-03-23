«حياة كريمة» تشارك فريقا شبابيا في تعبئة كراتين مواد غذائية وتكرم قائدهم

عرض برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة «DMC»، تجربة لمجموعة من الشباب كونوا فريقا لمساعدة الناس، وقال أحد المؤسسين: «كونا جروب من الشباب وهدفنا جبر خواطر الناس ومساعدتهم، وكل واحد بيساعد بالمحتوى اللى يقدر عليه، وكل فترة على مدار السنة بنعمل إطعام أو كراتين مواد غذائية».

1000 وجبة جاهزة

وتابع في حديثه لـ برنامج «حياة كريمة»: «متطوعين في الخير من 7 سنوات وحفظنا بيوت المحتاجين، وفي شهر رمضان بنجهز من 500 إلى 1000 وجبة يوميا، وحوالى 350 كرتونة مواد غذائية حتى الآن، وهدفنا نعمل حاجة نقابل بيها ربنا، وبنقدم أفضل حاجة نقدر عليها للناس».

أبطال «حياة كريمة»

وقدم أيمن مصطفى للمجموعة ميدالية أبطال حياة كريمة تقديرا لجهودهم في خدمة المجتمع ومساعدة الناس، ومبلغا ماليا يكفي لـ 50 كرتونة مواد غذائية، بالإضافة لمساعدات بمواد غذائية وسلع ومعاونة من فريق حياة كريمة.