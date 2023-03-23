«حياة كريمة» تكرم «عامل بناء» بميدالية الأبطال ومبلغ مالي لأسرته

عرض برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «DMC»، قصة مواطن يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل «عتال» في أعمال البناء والتشييد، موضحا أن مهنته صعبة عليه، خاصة وأنه يتناول أدوية لعلاج الأعصاب، متابعا: «بشتغل في شيل أي حاجة سواء مواد بناء أو عفش أو أجهزة، وسايبها على الله وربنا يكرم».

كفاح الأب من أجل أسرته

وعرض عليه الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المساعدة في حياته وأعطاه مبلغ 500 جنيه، فرد قائلا: «مش شايل غير هم تجهيز بناتي، الحمد لله علمتهم وهما في المدارس، وكل شهر ببعت لهم اللي ربنا يقدرني عليه، وممكن يبقى 800 جنيه كل شهر، والحمد لله أكلي ربنا بيدبره من عنده».

برنامج «حياة كريمة»

وبعد ساعات عاد رجل من فريق برنامج «حياة كريمة» وسأل «العتال» عن فرصة عمل، قائلا «أنا بدور على شغل بقالي كم يوم لو تقدر تساعدني»، ولم تمض دقائق إلا وأخرج العتال من المال الذي حصل عليه من ساعات وأعطى الرجل بنفس طيبة قائلا «ربنا معاك واحنا زي بعض واخوات وربنا يسترها معاك».

دائرة الخير مستمرة

وعلى الفور توجه الإعلامي أيمن مصطفى للرجل بعد أن كان يراقبه، وقال: «مش أنت أولى بالفلوس دي؟» ، ليرد «الراجل زي وصعب عليَّ ونفسي ربنا يسترها معايا ومع بناتي، وأوفر احتياجات بناتي من جهاز وتعليم»، وقدم له «أيمن مصطفى» ميدالية أبطال حياة كريمة ومبلغا ماليا يساعده في جهاز بناته.