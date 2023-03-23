اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. بدء الاستعداد للمرحلة الثانية من «حياة كريمة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

بدء الاستعداد للمرحلة الثانية من «حياة كريمة»

«السيسى» للحكومة: توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين وتطوير الجهاز الإدارى بالدولة بشكل شامل ونوعى فى إطار الانتقال إلى الجمهورية الجديدة

الرئيس يفتتح مركز مصر الثقافى الإسلامى بـ«العاصمة الإدارية»: «أشكر الإيد العفية اللى بتعمل الأعمال الرائعة والتى عملت خلال السنوات الماضية».

«مدبولى»: نحارب التطرف منذ 10 سنوات

وفقدنا أكثر من 3 آلاف مصرى فى مواجهته

مصر ترتل «القرآن» لكل الدنيا

«الرى»: التحركات الأحادية فى «السد الإثيوبى» تخالف القانون الدولى«التعليم العالى»: المستشفيات

الجامعية تخدم 20 مليون مواطن

خطة ربات البيوت لتوفير الميزانية فى رمضان: العزومات «دش بارتى».. والكمية «عَ القد»

«غادة»: هكتفى بالأساسيات.. و«أميمة»: هستغل الصنف الواحد فى أكثر من أكلة

صناعة الفوانيس.. تزدهر فى ورش صغيرة بمنطقة «تحت الربع».. و«عم فونيا» يستخدم الصاج منذ 65 عاماً

الدولة تحمى الصناعة بوقف «الصينى» والحرفيون يرحبون: دقت ساعة العمل.

الصفحة الثانية

الوطن ترافق الطلاب فى زيارة لـ«مشروعات الرقمنة»: مصر تنجح فى خفض «التعديات» النصف فى عام.

«مصطفى»: الاستعانة بصور الأقمار الصناعية فى رصد «التعديات».. ورصد متغيرات 1500 محجر بشكل دورى.. وخريطة تفاعلية للتغيرات المناخية بمصر.. وطالبة بالأزهر: لم أكن أتخيل ما رأيته بالزيارة.

مصر والتشيك تبحثان آليات تبادل السلع الزراعية وزيادة التعاون التجارى.

-استعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحى وزيرا الصحة والمالية شكلا لجنة لدراسة نتائج تطبيق المنظومة فى محافظات المرحلة الأولى «المالية»: اعتمدنا على مسار وظيفى لإعادة هيكلة الوزارة يتسق مع استراتيجية الإصلاح

-مبادرة «جزَّارى الإمام» لمساعدة الأهالى: «لحمة مخفضة وببلاش»

قس يوزع فوانيس على المسلمين بالقاهرة: «كلنا إيد واحدة».

الصفحة الثالثة

خطة ربات البيوت لتوفير ميزانية فى رمضان: العزومات «دش بارتى».. والكمية «ع القد»

سِبَح «هاند ميد» لتشجيع الأطفال على ذكر الله: «فرحوا بيها زى الكبار»

«جون» سودانى مسيحى يشارك فى طقوس رمضان: «مصر بلد رائع»

الصفحة الرابعة

ورش «تحت الربع» على صفيح ساخن

فرحـة رمضـان تبدأ من هنا

شوادر البهجة تغزو ميادين مصر.. هاتوا الفوانيس يا ولاد

أقدم ورشة فى صناعة الصاج بالدرب الأحمر: «إحنا ملوك الصنعة»

- «عم فونيا» يستخدم الصاج منذ 65 عاماً.. و«ناصر»: بوكسات رمضان من التقاليع الجديدة.

الصفحة الخامسة

الدولة تحمى صناعة الفوانيس.. والحرفيون استبشروا بوقف «الصينى»: دقت ساعة العمل

- «الشافعى»: يجب توفير المناخ الأمثل للصناعة.. و«الشعراوى»: نحتاج إلى اهتمام أكبر لأن عندنا مواهب.. وغرفة صناعة الحرف اليدوية: الدولة تدعم المنتجين ومطلوب إخراج جيل جديد

«مصطفى» قضى 60 سنة من عمره فى شغل الصاج.. «تعيش انت يا حاج»

التاريخ بيقول إيه؟.. رمز للأبهة فى عهد المماليك وطقس احتفالى عند الفاطميين.

-«صفا»: النجارون وربات البيوت اقتحموا الصناعة بالخرز والخشب وشغل «الهاند ميد»شعبة «الهدايا والألعاب»: 1.3 مليون فانوس فى الأسواق.. ونصدّر إلى إيطاليا والسعودية.

الصفحة السادسة

دولة التلاوة

من مصر إلى العالم..قناة «مصر قرآن كريم».. صوت المصحف فى كل بيت ومنارة لاكتشاف المنشدين.

تستهدف منذ انطلاقها البيوت المصرية والعربية والإسلامية وتعرض مزيجاً بين أصوات القراء القدامى والأجيال الجديدة ونسخاً نادرة لـ«كبار التلاوة»

«إسماعيل»: العالم أجمع يتم تلاوة القرآن الكريم فيه بأصوات مصرية.. ووجود قناة مصرية للقرآن الكريم تحفظ هذا التراث من أعظم الخطوات«الحياة» تبث صلاتى العشاء والتراويح يومياً من مسجد الحسين

«سفراء دولة التلاوة» يزين قناة «الناس» فى ثوبها الجديد

«ما ينفع الناس» شعار القناة فى ثوبها الجديد وباقة من أفضل البرامج للتثقيف والتوعية

نقيب القرّاء يشيد بجهود «المتحدة»: تزيد من الوعى الدينى «حشاد»: صوت مصر بات مسموعاً فى العالم.. وهناك اهتمام بالغ بالقرآن الكريم وأهله.

الصفحة السابعة

خبير إنتاج حيوانى: المضادات الحيوية خطر كارثى يهدد الحيوان والإنسان وأطالب الطبيب البيطرى بعدم إعطائها للحيوانات إلا للضرورة القصوى.

«عثمان»: لا بد من وضع خطة لمعالجة مقاومة المضادات وترصُّد عدوى الالتهابات الناجمة عنها.. ونحتاج عشرة أعوام لنتمكن من تطوير مضاد حيوى جديد.

-استخدام بدائل للخامات وتعديل سياسة الحفظ والتداول للأسماك.. أهم مقترحات شباب الاستزراع لتطوير القطاع.

شباب القطاع الزراعى: زيادة الأسمدة المدعمة وتوافر تقاوى عالية الإنتاج أهم نقاط التطوير «نور الدين»: ضرورة دعم المؤسسات الشبابية وتوجيه طاقتهم بشكل صحيح وتوجيههم للقيام بالمشاريع الزراعية.. و«الإتربى»: علينا دعم المزارع «جاد»: ندرة المياه الجيدة تسببت فى انخفاض الإنتاج.. و«مى»: القطاع يحتاج لأيادٍ شابة.

الصفحة الثامنة

منتخب مصر يستضيف مالاوى فى الجولة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا رسالة خاصة من «صلاح» للاعبين.. و«فيتوريا» يدفع بالقوة الضاربة.

جلسات نفسية.. محاولات للخروج بلاعبى الزمالك من فترة الضباب.. والغيابات أولى أزمات الجهاز الجديد

«كهربا» فى فخ الخروج من الأهلى مجدداً.. و«كولر» يخالف رأى الإدارة

صراع بين فرنسا وهولندا بتصفيات اليورو.. الشارة تزين يد «مبابى».. وغياب «دى يونج».