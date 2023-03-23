وفاة مواطن أثناء صلاة التراويح في أسيوط.. وأحد الأهالي: ربنا كرمه بحسن الخاتمة

حالة من الحزن سيطرت على أهالي مركز ومدينة أبنوب في محافظة أسيوط، عقب وفاة أحد الأشخاص أثناء صلاة التروايح بالمسجد في أول أيام شهر رمضان المبارك، ليكرمه الله بحسن الخاتمة.

وقال أحمد محمد، أحد أقارب المتوفى، إنه يدعى أبوزيد عثمان شراقة، موظف على المعاش، كان يعمل بالتربية والتعليم، وأثناء سجوده في صلاة التراويح اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك لفظ أنفاسه الأخيرة، وحاول المصلين إسعافه ونقله إلى المستشفى ولكن كان قد فارق الحياة ليكتب له حسن الخاتمة في أول أيام شهر رمضان المبارك.

قلبه معلق بالمساجد

وأضاف قريب المتوفى أنه كان متعلق بالمساجد ويصلي جميع الفروض في أوقاتها بالمساجد، ويشهد له بالسيرة الطيبة وحسن الخلق ومساعدة جميع من يقصده لعمل الخير، وكان دائما يدعى بحسن الخاتمة.

ونعى أهالي مركز أبنوب في محافظة أسيوط، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة أبوزيد عثمان شراقة، بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

تشيع جثمان المتوفى

وشيع المئات من أهالي مركز أبنوب في محافظة أسيوط جثمان المتوفي بمقابر العائلة، وسط انهيار أهالي المتوفي وزملاءه وجيرانه، وحزن كل من يعرفه ومن لا يعرفه.