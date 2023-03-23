قناة القاهرة الإخبارية: القمة الأوروبية تتوافق على إرسال مليون قذيفة لأوكرانيا

تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، قمة الاتحاد الأوروبي، التي تستمر يومين، بمشاركة ممثلي 27 دولة، وذلك لمناقشة سُبل إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والذخائر لمواجهة القوات الروسية، وأيضًا تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الأوروبي، وسط خلافات حول دور الطاقة النووية.

القمة الأوروبية

ومن جهته، قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية، من بروكسل، إن زعماء دول أوروبا قرروا في ختام اليوم الأول من القمة الأوروبية، إرسال مليون قذيفة مدفعية من عيار 155 مليميتر خلال عام، موضحًا أن جزءًا من هذه القذائف تأتي من المخازن الأوروبية الموجودة أو من الصفقات التي وقعتها الدول وتنتظر استلامها، وجزء آخر عبارة عن شراء مشترك، يتم جمع هذه الأموال عبر صندوق السلام الأوروبي، وتُدفع للمنتجين للصناعات العسكرية.

وأضاف «عطا الله» في رسالة على الهواء، أن قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون خطة النقل السريع للذخيرة لأوكرانيا.

الزعماء الأوروبيين

وأوضح أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث للزعماء الأوروبي عبر الفيديو لمدة 10 دقائق، مطالبًا بسرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه سابقًا، من تعهدات والتزامات أوروبية فيما يخص الذخيرة والدبابات.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني حثّ الزعماء الأوروبيين على سرعة انضمام أوكرانيا للاتحاد، فيما جدد دعوته لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، إذ يرى أنها ستُنهي الأزمة الحالية.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأخر عن حضور القمة الأوروبية لأكثر من 3 ساعات، على واقع الاحتجاجات الحالية بسبب إصلاحات قانون التقاعد.