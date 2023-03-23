يسرا لقناة القاهرة الإخبارية: نعيش الآن وقتا منصفا للمرأة

قالت الفنانة يسرا، إنها تلقت الكثير من النصائح التي تعلقت بها طوال مشوارها الفني من عمالقة المجال مثل عبد الحليم نصر ويوسف شاهين وفاتن حمامة وعادل إمام.

عاصمة الفنون

وأضافت خلال استضافتها في برنامج عاصمة الفنون على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية هدى كمال، أن المرأة في السنوات الأخيرة حظيت بمناصب ومساحات كبيرة، ونحن نعيش الآن وقتا منصفا للمرأة، من ناحية القرارات السياسية أو من ناحية الفرص لتتبوأ مكانة كبيرة.

تاريخ الفن المصري

وأشارت يسرا إلى أن تاريخ الفن المصري في السينما عمره أكثر من 100 عام، والفن المصري هو الذي وحد المنطقة العربية وربطها ببعضها، في كل الدول العربية توجد مساحة حب عظيمة جدا للفن المصري وللهجة المصرية، ومصر حباها الله بجاذبية تجعل كل الأذواق تحبها.

وأكدت أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ضخما لأدوات صناعة السينما، وكل من لديه هاتف محمول يمكنه تحميل تطبيق ويسجل لنفسه مقطعا ويصبح ممثلا، هذا التطور فتح الفرصة أمام الجميع أن يطمح في الوصول لمكانة فنان كبير.