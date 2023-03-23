يسرا لقناة القاهرة الإخبارية: شخصية سميحة في «1000 حمد لله على السلامة» حقيقية

قالت الفنانة يسرا، إن شخصية سميحة في مسلسل «1000 حمد لله على السلامة» الذي يشارك في السباق الرمضاني، مستوحاة من شخصية حقيقية التقت بها في حياتها، وهي شخصية قلبها مفتوح للدنيا كلها وليس لديها سوء نية لأي شخص.

شخصيات كثيرة في حياته

وأضافت خلال استضافتها في برنامج عاصمة الفنون على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية هدى كمال، أن الفنان يلتقي شخصيات كثيرة في حياته تؤثر فيه، شخصية مرحة أو شخصية كئيبة، وكل شخصية يمر بها يتأثر بها بالطبع.

الظروف حالت دون أن تمارس تخصصها

وذكرت أن شخصية سميحة هي دكتورة في «لغة الجسد»، لكنها لا تستغل ذلك في المسلسل بأي حال، لأن الظروف حالت دون أن تمارس تخصصها بعد أن تحولت إلى سيدة منزل.