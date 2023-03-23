موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط الجمعة 24-3-2023

يبحث أهالي قري ومراكز محافظة أسيوط، مع ثاني أيام شهر رمضان الكريم عن موعد أذان الفجر يوم الجمعة الموافق 24-3-2023 .

موعد أذان الفجر في أسيوط يوم الجمعة 24-3-2023

ويأتي موعد اذان الفجر اليوم الجمعة 24-3-2024 الساعة 4.31 صباحا و يحرص الأهالي خلال شهر رمضان المبارك أداء صلاته في المساجد للتمتع بروحانيات الشهر الفضيل وقراءة أجزاء من القران الكريم للحصول على الأجر والصواب الكبير في هذا الشهر المبارك.

إمساكية شهر رمضان في محافظة أسيوط

وتتضمن إمساكية مواعيد الصلوات بمحافظة أسيوط بحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية حيث تأتي صلاة الفجر في الساعة 4.31 دقيقة والشروق الساعة 5.55 صباحا والظهر الساعة 12.02 وصلاة العصر الساعة 3.30 مساءا والمغرب الساعة 6.08 مساءا والعشاء 7.24 مساء.

استعدادات محافظة أسيوط

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط برئاسة الدكتور عاصم قبيصي وكيل الوزارة استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم لأداء الصلوات بالمساجد والتراويح، وإجراء أعمال التعقيم والنظافة وعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولي ومفتشي الإدارات المختلفة.