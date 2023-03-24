يهتم المتابعون لدراما رمضان 2023، هذا العام بمعرفة مواعيد عرض الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي على قناة DMC في رمضان 2023، حيث يعرض العمل المشار إليه على عدد من الفضائيات على مدار اليوم طوال الشهر الجاري.

قنوات عرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي:

وتختلف مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، عبر ثلاث فضائيات هي: «DMC» و«الحياة» و«CBC»، فضلا عن عرض العمل عبر منصة «Watch IT» الإلكترونية.

مواعيد عرض الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي على قناة DMC في رمضان 2023:

ومواعيد عرض الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي على قناة DMC في رمضان 2023، في الساعة 6.30 مساء يوميا وطوال شهر رمضان،

ويعاد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في 6.15 صباحا، و11 صباحا، حسب ما أعلنته القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي على قناة DMC في رمضان 2023:

ويتناول أحداث مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي على قناة DMC في رمضان 2023، سيرة محمد بم إدريس الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه والحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

ومسلسل «الإمام الشافعي» بطولة خالد النبوي، ويشاركه في البطولة نخبة من نجوم الفن من أبرزهم أروى جودة، حمزة العيلي، نضال الشافعي، وليد فواز، سيناريو وإشراف علي الكتابة : محمد هشام عبيه، ومن إنتاج : Mediahub سعدي- جوهر، وإخراج الليث حجو.