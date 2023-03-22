قصة مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023.. عودة للأعمال التاريخية

يترقب الجمهور قصة مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، خصوصًا وأنه بمثابة عودة قوية للأعمال التاريخية، ويتناول سيرة أحد أبرز علماء الفقه والتفسير في العالم العربي والإسلامي، ومرحلة وصوله إلى مصر، والفترة التي قضاها في أحضان الحضارة المصرية، وكيف أثرت به؟ ومدى ما تركه من تأثيرًا كبيرًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023

وتتطرق قصة مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، إلى السنوات الأخيرة التي قضاها على أرض مصر، والوقوف على «رسالة الإمام» وذلك في ظل المتغيرات الاجتماعية والسياسية في هذه الفترة، وإصراره على أن يكون الفقه متصلًا بالناس وليس منفصلًا عنهم.

حياة المصريين في نهاية القرن الثاني الهجري

وأشار محمد هشام عبية، إلى أن المسلسل يتطرق إلى حياة المصريين في هذه الفترة ما بين نهاية القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث الهجري، خصوصًا وأنها تعد من الفترات الهامة شديدة الثراء.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

قصة مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، «رسالة الإمام» بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة، أمير صلاح الدين، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعي، أحمد رفعت، خالد أنور، محمد علاء، حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد القيش، ويشرف على فريق الكتابة محمد هشام عبية، إخراج ليث حجو.