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تفاصيل وأحداث مسلسل الإمام الشافعي في رمضان 2023.. آخر سنوات العمر

كتب:

هبة أمين
02:34 م | الجمعة 17 مارس 2023
خالد النبوي بطل مسلسل الإمام الشافعي

خالد النبوي بطل مسلسل الإمام الشافعي

يترقب الجمهور متابعة تفاصيل وأحداث مسلسل الإمام الشافعي في رمضان 2023  للوقوف على آخر 6 سنوات من حياة أحد أبرز علماء الفقه والتفسير، والتي قضاها داخل مصر، وكيف أثرّت الحضارة المصرية به، ومدى تأثيره على العالم العربي والإسلامي في هذه الفترة التاريخية المهمة.

تفاصيل وأحداث مسلسل الإمام الشافعي في رمضان 2023

تتضمن تفاصيل وأحداث مسلسل الإمام الشافعي والذي يحمل اسم «رسالة الإمام»، المواقف التي عاشها «الشافعي» في في مصر ومّر عليها ما يزيد عن ألف عام، في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على هذه المرحلة، وكل المحيطين به من تلاميذه، والمواقف التي مر بها.

أحداث جديدة في مسلسل الإمام الشافعي

خلال تفاصيل وأحداث مسلسل الإمام الشافعي في رمضان 2023 ستظهر كثير من الأمور التي لم يتم التطرق إليها فنيًا في السابق أو التركيز عليها، وذلك حسب تصريحات سابقة لمؤلف العمل الكاتب محمد هشام عبية.

ينافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2023

تفاصيل وأحداث مسلسل الإمام الشافعي في رمضان 2023 تعرض على شاشة قنوات الحياة، cbc  dmc بطولة الفنان خالد النبوي والذي يجسد شخصية الإمام، وأحمد الرافعي، وأروى جودة، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، أحمد رفعت، وأشرف على فريق الكتابة محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.

 

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بقلم هبة أمين