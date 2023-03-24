يحل اليوم، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ما يتبعه ضرورة معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين على أداء الفروض الخمسة في مواقيتها، فضلًا عن معرفة موعد أذان الفجر للصوم بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

وجاءت مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023، في الساعة 4:31 صباحًا ومعه بداية صوم ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023، في الساعة 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023، في الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان العشاء في الإسكندرية اليوم الجمعة 24-3-2023، في الساعة 7:33 مساءً.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسكندرية 14 ساعة و3 دقائق على أن تزيد بمرور الأيام.