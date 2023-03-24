يسعى الكثيرون من المواطنين لمعرفة موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الجمعة 24-3- 2023 ثاني أيام رمضان المبارك والجمعة الأولى من الشهر الكريم، ليبدأ صيام اليوم الثاني بالشهر الكريم.

ويحدد موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الجمعة 24-3-2023 وفقا لإمساكية شهر رمضان المعلنة عن هيئة المساحة المصرية الموضح بها مواقيت الصلاة بكل محافظة المختلف لدقائق من محافظة لأخرى وفقا لخطوط الطول والعرض حيث يصل الفارق الزمني بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي لأكثر من 15 دقيقة.

موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم الجمعة 24-3-2023

وتنشر "الوطن" موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم الجمعة 24-3-2023 من واقع إمساكية رمضان 2023:

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بسوهاج: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بالإسكندرية: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجراليوم بالبحر الأحمر: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بالجيزة: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بالسويس: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجراليوم الجمعة بالقاهرة: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجراليوم الجمعة بالفيوم: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بدمياط: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بالدقهلية: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ببورسعيد: 4:46 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بالمنوفية: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بكفر الشيخ: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بأسوان: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بالشرقية: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بقنا: 4:8 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بالمنيا: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بالبحيرة:4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بالقليوبية: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة بالغربية: 4:28 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في المحافظات اليوم الجمعة 24-3-2023

يعقب موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الجمعة 24-3- 2023 موعد صلاة الفجر فى المحافظات اليوم بعدة دقائق تختلف من محافظة لأخرى وفقا للاذان الثانى والإقامة بكل محافظة، حيث يحرص العديد من المواطنين على أداء الصلاة بمواقيتها خلال شهر رمضان المبارك، تعظيما لشعائر الشهر الكريم.