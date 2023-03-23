موعد أذان الفجر في المحافظات أول أيام شهر رمضان 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان 2023، ليبدأ المسلمون صيامهم في جو من الروحانيات التي تميز الشهر الكريم، إذ يترقبون حلول رمضان للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى طمعًا في استجابة أمنياتهم وأن يجعلهم المولى عز وجل من الصالحين.

وموعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات، يختلف من محافظة لأخرى وفقًا لخطوط الطول والعرض، فهناك عدة دقائق تتخطى الـ15 دقيقة تفصل بين ميقات الصلاة في المحافظات جنوبًا وشمالًا، لذا وضعت هيئة المساحة المصرية، إمساكية رمضان 2023 لتحديد الفروق بالتوقيت بين المحافظات.

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023

وموعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2023 في محافظات مصر، وفقًا لإمساكية رمضان، جاء كما يلي:

موعد أذان الفجر بسوهاج: 4:41 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالإسكندرية: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالبحر الأحمر: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالجيزة: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالسويس: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالقاهرة: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالفيوم: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر بدمياط: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالدقهلية: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر ببورسعيد: 4:47 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالمنوفية: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر بكفر الشيخ: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر بأسوان: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالشرقية: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر بقنا: 4:9 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالمنيا: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالبحيرة:4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالقليوبية: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر بالغربية: 4:29 صباحًا.