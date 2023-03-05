مع اقتراب شهر رمضان بدأ أهالي محافظة دمياط بالبحث عن إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة دمياط وعدد ساعات الصيام لمعرفة مواقيت الصلاة وساعات الصيام بكل يوم لإختلاف المواقيت يوميا فضلا عن اختلافها من مدينة لأخرى.

كما تضم إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة دمياط وعدد ساعات الصيام يوميا حيث تزداد دقائق الصيام بمعدل من دقيقة إلى 2 حتى يصل فرق ساعات الصون ببداية رمضان لنهايتة اكثر من ساعة، وفقا لهيئة المساحة المصرية.

إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة دمياط وعدد ساعات الصيام

تنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة دمياط وعدد ساعات الصيام،

1 رمضان: الخميس 23 مارس

الفجر 04:27 صباحا- الشروق:5:55 صباحا- الظهر12:00مساء - العصر 03:29 مساء -المغرب 06:08 مساء -العشاء 07:38 مساء.

2 رمضان: الجمعة 24 مارس

الفجر04:26 صباحا - الشروق 5:54 صباحا- الظهر 11:59 مساء- العصر 03:29 مساء- المغرب 06:09 مساء- العشاء 07:39 مساء.

3 رمضان: السبت 25 مارس

الفجر04:25 صباحا- الشروق05:53 صباحا- الظهر 11:58 مساء -العصر 03:29 مساء- المغرب06:09 مساء- العشاء07:39 مساء.

4 رمضان: الأحد 26 مارس

الفجر 04:24 صباحا-الشروق05:52

صباحا- الظهر 11:54 مساء-العصر 03:29 مساء-المغرب 06:09 مساء-العشاء07:39 مساء.

5 رمضان: الإثنين 27 مارس

الفجر 04:23 صباحا -الشروق 05:51

صباحا -الظهر 11:53 مساء- العصر 03:28 مساء-المغرب 06:10 مساء-العشاء 07:40 مساء

6 رمضان: الثلاثاء 28 مارس

الفجر04:22 -الشروق 05:50 -الظهر 11:52 -العصر03:28 -المغرب 06:10 -العشاء 07:40 .

7 رمضان الاربعاء 29 مارس

الفجر 04:20 -الشروق05:49

-الظهر 11:51 -العصر03:28 -المغرب 06:11 -العشاء 07:41

8رمضان: الخميس 30 مارس

الفجر04:19 -الشروق 05:48 -الظهر 11:50 -العصر03:28 -المغرب 06:11 -العشاء07:41 .

9رمضان الجمعة 31 مارس

الفجر04:18 -الشروق 05:48 -الظهر 11:50 -العصر 03:28 -المغرب 06:11 -العشاء 07:41

10 رمضان: السبت 01 أبريل

الفجر 04:17 -الشروق 05:48-الظهر 11:49 -العصر03:28 -المغرب06:12 -العشاء 07:42

11 رمضان: الأحد 2 أبريل

الفجر04:16-الشروق 05:47- الظهر11:49-العصر 03:27 -المغرب 06:12 -العشاء 07:42

12 رمضان: الإثنين 3 أبريل

الفجر 04:15 -الشروق 05:46 -الظهر11:49 -العصر03:27 -المغرب 06:13 -العشاء07:43

13 رمضان: الثلاثاء 4 أبريل

الفجر 04:14 -الشروق05:45 -الظهر 11:49 -العصر 03:27 -المغرب06:13 -العشاء 07:43

14 رمضان: الأربعاء 5 أبريل

الفجر04:13 -الشروق 05:44 -الظهر 11:49 -العصر03:27 -المغرب06:13 -العشاء 07:43

15 رمضان: الخميس 6 أبريل

الفجر04:12 -الشروق 05:43 - الظهر 11:48 -العصر 03:26 - المغرب06:14 -العشاء 07:44

16 رمضان: الجمعة 7 أبريل

الفجر04:11 -الشروق 05:42 -الظهر 11:48 -العصر03:26 -المغرب06:41 -العشاء 07:44

17 رمضان: السبت 8 أبريل

الفجر04:09 -الشروق 05:41 -الظهر 11:48 -العصر 03:26 -المغرب 06:15 -العشاء07:45

18 رمضان: الأحد 9 أبريل

الفجر 04:08 -الشروق 05:40 -الظهر 11:48 -العصر 03:26 -المغرب06:15 -العشاء 07:45

19 رمضان: الإثنين 10 أبريل

الفجر04:07 -الشروق 05:39 - الظهر 11:47 -العصر03:25 -المغرب 06:15- العشاء 07:45

20 رمضان: الثلاثاء 11 أبريل

الفجر 04:06 - الشروق 05:38 - الظهر 11:47 - العصر03:25 -المغرب 06:16 -العشاء 07:46

21 رمضان: الأربعاء 12 أبريل

الفجر04:05 - الشروق 05:37 - الظهر 11:47- العصر03:25 -المغرب 06:16 -العشاء 07:48 م

22 رمضان: الخميس 13 أبريل

الفجر04:04 - الشروق 05:36 - الظهر 11:47 - العصر03:25- المغرب06:17 -العشاء 07:47

23 رمضان: الجمعة 14 أبريل

الفجر04:03 -الشروق05:36 -الظهر 11:46 -العصر03:42 -المغرب06:17 -العشاء07:47

24 رمضان: السبت 15 أبريل

الفجر04:02 -الشروق05:35 - الظهر11:46 -العصر03:42 -المغرب06:17 -العشاء 07:47

25 رمضان: الأحد 16 أبريل

الفجر04:01 -الشروق 05:34 -الظهر 11:46 -العصر03:24 -المغرب06:18 العشاء07:48

26 رمضان: الإثنين 17 أبريل

الفجر 03:00 -الشروق 05:33 -الظهر 11:46 -العصر03:24 -المغرب 06:18 -العشاء07:48

27 رمضان: الثلاثاء 18 أبريل

الفجر3:59 - الشروق05:33 - الظهر11:45- العصر03:23 -المغرب06:19 -العشاء 07:49

28 رمضان: الأربعاء 19 أبريل

الفجر03:58 -الشروق 32 -الظهر 11:45-العصر03:23 -المغرب06:19 -العشاء 07:49

29 رمضان: الخميس 20 أبريل

الفجر3:55 - الشروق05:30 -الظهر 11:45 -العصر 03:23 -المغرب 06:20 - العشاء07:50

30 رمضان: الجمعة 21 أبريل

الفجر3:53 - الشروق05:30 - الظهر 11:44 - العصر03:22 - المغرب 06:20 - العشاء 07:50

إمساكية رمضان

تشمل إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة دمياط وعدد ساعات الصيام مواقيت الصلاة يوميا بالدقيقة وموعد الإمساك الشروق واذان المغرب وموعد الإفطار فضلا عن ساعات الصيام بكل أيام رمضان والتي تختلف من دقيقة حتى دقيقتين يوميا.