التفاصيل الكاملة حول حريق مصنع مراتب بالعبور.. النيران التهمته بالكامل

بعد أن التهمت النيران جميع محتوياته، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على السنة اللهب، تنشر «الوطن» التفاصيل الكاملة حول حريق مصنع مراتب بالعبور، بمحافظة القليوبية، والدفع بـ15 سيارات إطفاء، و5 خزانات كبيرة للسيطرة على الحريق.

التفاصيل الكاملة حول حريق مصنع مراتب بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل داخل مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور، التابعة لمحافظة القليوبية، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرت عملية الإخماد والتبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

وقررت جهات التحقيق انتداب خبراء المعمل الفني والأدلة الجنائية، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وحجم الخسائر المادية الناتجة جراء اندلاع الحريق بمصنع المراتب بمدينة العبور، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لمعرفة الأسباب والملابسات، وعما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه، وكذالك الاطلاع على التراخيص اللازمة، ومدى صلاحية أجهزة الإطفاء الموجودة داخل المصنع، وحرر محضر بالواقعة.

ومن جانبه قام محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بالانتقال إلى موقع الحريق بمصنع المراتب، بمدينة العبور، وأكد لـ«الوطن» أن الحماية المدنية، نجحت في السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، بعد الدفع بـ15 سيارة إطفاء و5 خزانات كبيرة.

حريق مصنع مراتب بالعبور

تعود أحداث الواقعة بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغاً يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور، وتصاعد كثيف للدخان، وهرعت قوات الحماية المدنية إلي محل الواقعة للسيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة والمحيطة.