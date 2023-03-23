الدفع بـ15 سيارة إطفاء و5 خزانات للسيطرة على حريق مصنع العبور بالقليوبية

تواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية جهودها للسيطرة على حريق شب بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، إذ جرى الدفع بـ15 سيارات إطفاء، و5 خزانات كبيرة للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة.

وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى موقع حريق مصنع المراتب بالعبور، وأكد استمرار جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق والدفع بـ15 سيارة إطفاء و5 خزانات كبيرة.

بلاغ حريق مصنع مراتب العبور

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا بنشوب حريق بمصنع مراتب، بدائرة قسم العبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به.

محافظ القليوبية يتوجه لموقع حريق مصنع العبور

وكشفت غرفة عمليات محافظة القليوبية عدم وجود أي إصابات حتى الآن جراء الحريق وجاري السيطرة عليه وتقدير حجم الخسائر، فيما توجه اللواء المحافظ عبدالحميد الهجان لمكان الحريق لمتابعة جهود السيطرة على الموقف.

وكشفت الغرفة أن مرفق الإسعاف دفع بـ6 سيارات إسعاف للمشاركة في نقل أي مصابين، وتبين أنه لا يوجد أي إصابات حتى الآن.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بمصنع مراتب بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.