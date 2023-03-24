موعد عرض برنامج لحظة صفا تقدیم أسامة الأزھري على رادیو 9090

يقدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، الموسم الثاني من برنامج «لحظة صفا» على الراديو 9090 طوال شهر رمضان.

موعد عرض برنامج أسامة الأزھري

الموسم الثاني من برنامج «لحظة صفا» عبارة عن مقتطفات من عيون الشعر لكبار الشعراء في مختلف العصور، إذ يقدم الأزهري مذاقا مختلفا من أبيات الشعر وعصارة أدب الأدباء التي تدعو للحكمة ومكارم الشريعة، وتملأ النفس سكينة.

وقال الأزهري: سنعيش في دوحة الشعر مع مجموعة أبيات طوال شهر رمضان المبارك من عصارة الشعر الراقي حيث نأخد القيم والأخلاق التي ترشد إليها.

موعد عرض برنامج لحظة صفا

يذاع البرنامج يوميا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على الراديو 9090.

يعد الشيخ أسامة الأزهري من أبرز العاملين على نشر الفهم المستمد من التراث الإسلامي ومفاتيحه ليحتوي الواقع المعاصر ويقود التطبيقات اليومية والواقع المعيش، وذلك من خلال خطب الجمعة في جامع السلطان حسن بالقاهرة ومحاضراته في مختلف المحافل ودروسه في رواق الأتراك بـالأزهر الشريف، وينادي بعدد من الأفكار الجديدة ويعمل على إحياء أفكار ونظريات إسلامية أصيلة ويروج لها من خلال مؤلفاته ومقالاته ومشاركاته العلمية في المؤتمرات المختلفة.