المؤلف هيثم نبيل: تشرفت بعمل 10 أغاني لمسلسل جعفر العمدة

كشف الفنان والمؤلف هيثم نبيل، عن أغاني مسلسل جعفر العمدة، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر البوستر الدعائي للمسلسل، والذي يحمل صورة محمد رمضان الذي يجسد جعفر العمدة وعلق عليها: «تشرفت بعمل أغاني مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي، مشارك في مسلسل جعفر العمدة ب 10 أعمال منهم 8 أغاني لأحمد سعد، وأغنية أنسى الوجع، غناء مي كساب و ملعونة الصدفة غناء مروة ناجي».

ووجه هيثم نبيل الشكر للموزع خالد نبيل على توزيع الأغاني، وللشعراء سارة سعيد، كريم سامي، سلمى رشيد، وللعازفين كلارينيت حموسو، ناي محمد مصطفى، كولة نادر الشاعر، عود هشام عصام ومجموعة وتريات جان بشرة.

واختتم: «شكرا مهندس الصوت هاني محروس، ومهندس الصوت اندرو داوود، ومهندس الصوت تامر الزؤيبي جعفر العمدة رمضان 2023، كل سنة وأنتوا طيبين».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: محمد رمضان وزينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.