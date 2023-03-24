تساؤلات عدّة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن معرفة القنوات الناقلة لمسلسلات جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023، الذي يعيد فيها التعاون مع المخرج محمد سامي.

القنوات الناقلة لمسلسلات جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023

تُقدم «الوطن» لجمهورها، تفاصيل القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، حيث سيُعرض يوميًا طوال شهر رمضان عبر شبكة تليفزيون قنوات «dmc»، في تمام الساعة العاشرة وربع مساءا.

مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة

وفي ضوء تناول القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، كشفت قناة dmc عن مواعيد الإعادة، حيث تكون موعد الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا يوميا.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون dmc ، القناة الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، وهو 12124، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أحداث وقصة مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار اجتماعي، حول شخصية محمد رمضان، والتي تدعي «جعفر العمدة»، والذي يخسرنجله عقب ولادته، متزوج بـ3 سيدات رغم صغر سنه، ويمتلك شركة كبيرة، ويدخل في صراعات عديدة.